Sidiki Cherif’e Bundesliga kancası: Hamburg’dan Fenerbahçe’ye resmi teklif geldi

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Kadrosunu kaliteli isimlerden oluşturmak için transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Angers’den transfer edilen Sidiki Cherif’e gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. 19 yaşındaki hücum oyuncusuna ilk talip olan takımın Bundesliga ekiplerinden Hamburg olduğu öne sürüldü.

Sidiki Cherif Hamburg’a mı transfer oluyor?

İddialara göre, yeni sezonda forvet hattına takviye yapmak isteyen Hamburg, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki Gineli golcüsü Sidiki Cherif için sarı-lacivertli takıma kiralama teklifinde bulundu.

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Teknik direktör İsmail Kartal’ın da gitmesine onay verdiği genç futbolcu, daha fazla forma şansı bulmak için Hamburg’un teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile yarım sezonda 16 resmi maça çıkan Sidiki Cherif, 3 kez gol sevinci yaşasa da camianın beklentilerini karşılayamadı. 1.88 metre boyundaki 19 yaşındaki forvetin, sarı-lacivertli takımla 2030’a kadar sözleşmesi var.