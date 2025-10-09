TBF’den Galatasaray’a 90 Bin Lira Disiplin Cezası

Perşembe, Ekim 9, 2025

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray-TOFAŞ karşılaşmasında yaşanan çirkin tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’na 90 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

TBF’nin resmi duyurusuna göre cezanın nedeni, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında oynanan Galatasaray MCT Technic – TOFAŞ karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarların neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” olarak açıklandı.

Karşılaşma 3 Ekim Cuma günü İstanbul’da oynanmış, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Galatasaray 93-91’lik skorla kazanmıştı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki ilk galibiyetini alırken, Bursa temsilcisi TOFAŞ ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında tribünlerde yaşanan olumsuz davranışlar nedeniyle kulübe 90 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

