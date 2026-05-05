Süper Hücre Fırtınası Nedir, Neden Olur?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan “süper hücre” tipi fırtına sistemi, son günlerde özellikle Güneydoğu Anadolu ve Marmara’da dikkat çekici etkiler oluşturdu. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş’ta görülen şiddetli hava olayları, can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra ciddi maddi hasara neden oldu.

Gaziantep’te kısa sürede etkisini artıran fırtına; yoğun yağış, dolu ve kuvvetli rüzgârla birlikte şehir genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 40 dakika süren sistemin ardından yapılan incelemelerde birçok okul binasında hasar tespit edildi. Valilik açıklamasına göre 61 okulda teknik inceleme yapılırken, 23 okulda iki gün, bir okulda ise üç gün eğitime ara verildi.

Şanlıurfa’da ise şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kentte bazı eğitim kurumlarında tedbir amacıyla eğitime geçici olarak ara verildi. Bölgedeki altyapı ve ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Süper Hücre Fırtınası Nedir?

Uzmanlar, süper hücre olarak adlandırılan bu meteorolojik sistemin, klasik fırtınalardan farklı olarak daha organize ve uzun ömürlü olduğunu belirtti. Bu tür sistemlerde ani sağanak, iri dolu, kuvvetli rüzgâr ve zaman zaman hortum oluşumu görülebiliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre süper hücrelerin oluşumunda, atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkı ile rüzgârın yükseklikle birlikte yön ve hız değiştirmesi belirleyici rol oynuyor. Bu koşulların bir araya gelmesiyle bulut içerisinde dönen güçlü bir hava akımı meydana geliyor ve sistem geniş bir alana yayılabiliyor.

Yetkililer, özellikle dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara, ani hava değişimlerine karşı resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Son yıllarda Türkiye’de daha sık görülmeye başlanan bu tür fırtınaların, atmosferik dengesizlikler ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.