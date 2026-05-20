Altında Büyük Çöküş! Uzmanlar Düşüşün Asıl Sebebini Açıkladı

Altın fiyatları yeniden düşüş trendine girdi. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in faiz artırımı sinyalleri ve doların güç kazanması piyasaları etkiledi. İşte altındaki sert geri çekilmenin nedenleri.

Eklenme 20.05.2026 - 11:26
Mayıs ayının ilk haftalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve merkez bankası politikaları, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 4.467 dolar seviyelerine kadar düştü. ABD altın vadeli işlemlerinde ise kayıplar yüzde 0,9’u buldu.

ABD Tahvil Faizleri Altını Baskılıyor

Analistlere göre düşüşün en önemli nedenlerinden biri ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş oldu. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, yatırımcıların yönünü faiz getirili yatırım araçlarına çevirdi.

Altın, faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için yüksek faiz ortamında cazibesini kaybedebiliyor. Bu nedenle tahvil piyasalarındaki hareketlilik, değerli metal üzerinde doğrudan baskı yaratıyor.

Ekonomistler, küresel risklerin tamamen ortadan kalkmadığını ancak yatırımcıların kısa vadede daha güvenli ve getirili araçlara yöneldiğini ifade ediyor.

Fed’den Gelen Mesajlar Piyasaları Hareketlendirdi

ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentiler de altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli unsur olarak öne çıktı.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda, enflasyonla mücadele kapsamında mevcut faiz seviyelerinin korunabileceği ve gerekirse yeni faiz artırımlarının gündeme alınabileceği mesajı verildi. Bu açıklamalar, piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Yatırımcıların gözü şimdi Fed toplantı tutanakları ve önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilere çevrilmiş durumda.

Güçlenen Dolar Altın Talebini Azaltıyor

Altın fiyatlarını aşağı çeken bir başka gelişme ise dolar endeksindeki yükseliş oldu. ABD dolarının küresel piyasalarda değer kazanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getiriyor.

Dolar endeksi mayıs ayında yüzde 1’in üzerinde yükselerek son haftaların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, altına yönelik talebin sınırlanmasına neden oldu.

Piyasa uzmanları, doların güçlü kalmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar Umudunu Koruyor

Her ne kadar kısa vadede satış baskısı öne çıksa da analistler altının tamamen güç kaybetmediği görüşünde birleşiyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve küresel ekonomik belirsizlikler, güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre yatırımcılar, önümüzdeki süreçte hem Fed politikalarını hem de küresel risk unsurlarını yakından takip edecek.

