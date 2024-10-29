Apple, Avrupa Birliği kullanıcıları için AI destekli yeni özellik paketi Apple Intelligence’ın çıkış tarihini açıkladı. Şirketin basın bültenine göre, bu özellikler Nisan 2025 itibarıyla AB bölgesindeki iPhone ve iPad kullanıcılarına dağıtılmaya başlanacak.

Apple Intelligence Nisan 2025’te Geliyor

Apple Intelligence’ın ilk sürümünde yazma araçları ve AI bildirim özetleri gibi özellikler yer alacak ve sadece İngilizce desteği olacak. AB çıkışının ardından ise bu özellikler, Avrupa’daki dilleri de destekleyecek.

Apple, macOS işletim sisteminde bu özellikleri Avrupa’da daha önce kullanıma açacak. Ancak iOS güncellemeleri DMA düzenlemeleri nedeniyle daha sonra erişime açılacak. macOS için mevcut olan AI özellikleri, iOS tarafında Nisan 2025’ten itibaren erişime sunulacak.

Yeni AI Özellikleri ve Dil Desteği

Apple, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni AI paketinin yalnızca Avrupa’da değil, yıl içinde daha fazla dil desteğiyle küresel pazarlara sunulacağını belirtti. Nisan ayı itibarıyla çıkacak güncellemeyle birlikte desteklenen diller arasında Çince, Korece, Fransızca, Japonca, Hint İngilizcesi, Singapur İngilizcesi, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Almanca ve Vietnamca bulunacak. Ayrıca, 2024 Aralık ayında Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık için de İngilizce versiyonlar aktif hale gelecek. Bu diller arasında Türkçe olmaması ise dikkat çekti.

Apple Intelligence Uyumlu Cihazlar

Apple Intelligence kademeli bir dağıtımla kullanıcılarla buluşacak. İlk aşamada iOS 18.1 sürümü ile gelen yazma araçları, canlı transkripsiyonlar ve bildirim özetleri gibi özellikler, AB dışındaki kullanıcılar için erişime açıldı. iOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 ile ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, görsel zeka ve görüntü oyun alanı gibi gelişmiş AI özellikleri de sunulacak.

Apple’ın AI özelliklerinden faydalanabilmek için uyumlu bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Şu an için iPhone tarafında iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi bu güncellemeyi destekleyen cihazlar arasında yer alıyor. Ayrıca M serisi iPad’ler, Mac’ler ve 7. nesil iPad mini de uyumlu cihazlar arasında.