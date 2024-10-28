Asus’un akıllı telefon sektöründeki yeni gücü Asus ROG Phone 9 serisi olacak. Yeni seride çarpıcı özelliklere yer vermek isteyen Asus, bugüne kadarki en iddialı modeliyle sektöre giriş yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki 19 Kasım’da tanıtılacağı belirtilen yeni modellerde Qualcomm’un en yeni işlemcilerine yer verilecek.

Asus ROG Phone 9 Serisinde İşlemciler Dikkat Çekiyor

Asus ROG Phone 9 serisinde Snapdragon 8 Elite işlemci kullanılacak. Snapgradon’un özel olarak tanıttığı yeni işlemci ile Asus’un yeni modellerindeki performans ve hız da artacak. Güçlü işlemcinin yanı sıra telefonlarda yüksek performans sunabilecek ana donanımlar ve yüksek grafik kalitesini yansıtabilecek ekranlar var.

Asus ROG Phone 9 Özellikleri

Asus ROG Phone 9 özellikleri arasında 6.78 inçlik Full HD+ AMOLED ekran dikkat çekiyor. Ekrandaki yüksek grafik kalitesine önem veren Asus, bu ekranda HDR 1-120Hz LTPO panelle kullanım sağlayacak. 185 Hz’e kadar arttırılabilecek ekran yenileme hızı ise oyun gibi farklı kullanımlarda da en iyi performansın elde edilmesini sağlayacak.

Telefonlarda yer alacak ana özellikler şöyle;

Ekran: 6.78 inç (2400×1080 piksel) Full HD+ 1-120Hz LTPO (oyun için maksimum 185Hz) Samsung AMOLED, 10-bit HDR, 20:9 oran

İşlemci: 4.1GHz Octa Core Snapdragon 8 Elite 3nm SoC, Adreno 760 GPU

RAM ve Depolama: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X RAM, 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) depolama

İşletim Sistemi: Android 15, ROG UI

SIM Kart: Çift SIM (nano + nano)

Ön Kamera: 32MP, 90° görüş açısı

Arka Kamera: 50MP Sony LYTIA 700 sensör, f/1.9 diyafram, 6 eksenli Gimbal stabilizasyon, 13MP ultra geniş açı, 5MP makro (ROG 9), 32MP 3x telefoto sensör, OIS (sadece ROG Phone 9 Pro)

Ses ve Hoparlör: 3.5mm kulaklık girişi, çift hoparlör, 5 mıknatıslı stereo hoparlör

Parmak İzi Sensörü: Ekran içi parmak izi sensörü

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

Su ve Toz Dayanıklılığı: IP68

Batarya: 5800mAh (tipik) 65W Hyper şarj hızlı şarj, Quick Charge 5.0, PD Şarj, 15W Qi kablosuz şarj