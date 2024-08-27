WhatsApp, kademeli bir şekilde eski modellerdeki desteğini sonlandırıyor. 1 Eylül 2024 itibariyle de bazı modellerde WhatsApp kullanılamayacak. Büyük bir bölümü eski model olmasına karşın Türkiye’de özellikle yaşlı kesim tarafından kullanılan bu modeller WhatsApp dışında kalacak. Yapılan son güncellemeler sonrasında iOS 8 ve öncesi, Android 2.3.7 ve öncesindeki modeller için destek sona ermişti. Şimdi bu liste biraz daha genişletildi.

1 Eylül 2024 WhatsApp Desteği Sona Erecek Modeller

Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo gibi markaların eski modellerinin yer aldığı liste şöyle;