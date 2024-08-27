WhatsApp, kademeli bir şekilde eski modellerdeki desteğini sonlandırıyor. 1 Eylül 2024 itibariyle de bazı modellerde WhatsApp kullanılamayacak. Büyük bir bölümü eski model olmasına karşın Türkiye’de özellikle yaşlı kesim tarafından kullanılan bu modeller WhatsApp dışında kalacak. Yapılan son güncellemeler sonrasında iOS 8 ve öncesi, Android 2.3.7 ve öncesindeki modeller için destek sona ermişti. Şimdi bu liste biraz daha genişletildi.
1 Eylül 2024 WhatsApp Desteği Sona Erecek Modeller
Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo gibi markaların eski modellerinin yer aldığı liste şöyle;
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- Lenovo A820
- Sony Xperia M