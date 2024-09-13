Google, popüler tarayıcısı Chrome için güvenlik güncellemeleri yaptığını duyurdu. Yeni özellikler sayesinde kullanıcı deneyimini arttırmayı hedefleyen şirket eklediği yeni özellikleri ise kısaca şöyle aktardı;

Kontrolünde iyileştirme

Web sitesi bildirimlerinden çıkmanın kolay yolu

Web sitelerine tek seferlik izin verme

Chrome’a Yeni Güvenlik Özellikleri Tanıtıldı

Google Chrome’a getirilen yeni güvenlik özellikleri için özel tanıtımlar yaptı. Kişisel verilerinin kontrol altında tutulması adına hamle yapan Google, yükseltilmiş güvenlik kontrolü sunuyor. Bu sayede kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde kullanmasının önü açılıyor. Yenilenen Güvenlik Kontrolü özelliğinin arka planda otomatik olarak çalışacağını duyuran Google, ziyaret edilmeyen sitelere verilen izinlerin otomatik iptal edilmesi gibi pek çok yenilik ve kolaylık ilgili özellik üzerinden duyurulacak. Ayrıca Google tarafından tespit edilen olası güvenlik ihlallerinde de Google tarafından kullanıcılara bilgilendirme yapılacak.

Chrome Uzantıları Kontrol Altına Alınacak

Yeni sistem ile Chrome’da kullanılan uzantılar da kontrol edilecek. Güvenlik riski oluşturduğu tespit edilen uzantılar için kullanıcılar bilgilendirilecek. Kaldırılması için de kullanıcılara rehber sunulacak. Safety Check adıyla geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların parolalarını da kontrol altına alınmasını sağlayacak.

Tek Dokunuşla Site Bildirimlerinden Aboneliği İptal Etme

Yeni özelliklerde bir diğer ise tek dokunuş ile site bildirimlerinden aboneliği iptal etme olacak. Web sitelerinin bildirimlerine dahil olan kullanıcılar, bu bildirimleri almak istemediği zamanlarda bildirimlerini direk iptal edebilecek. Abonelikten çık düğmesini kullanıcılara sunan Google, kolaylık sağlayacak.

Getirilen son özellik ise sitelere getirilen tek seferlik izinler. Web siteleri için getirilen bu özellik ilse siteye girildiğinde tek sefer geçerli olacak izinler verilebilecek. Böylece online gizlilik daha iyi korunabilecek