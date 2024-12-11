Türkiye’de milyonlarca oyuncunun iletişim ve bağlantı kurmak adına tercih ettiği Discord, 9 Ekim’de alınan bir karar gereği kapatılmıştı. Türkiye’de URL’nin engellenmesi nedeniyle Türkiye’deki internet altyapıları ile erişimin sağlanamadığı Discord aynı zamanda milyonlarca kişinin kapalı olması nedeniyle mağduriyet yaşamasına yol açıyor.

Kişilerin para kazandığı platform üzerinden yapılan illegal işler nedeniyle alınan kapatma kararı tüm kullanıcıları etkilemiş durumda. Bu nedenle de platform kapatıldığı günden itibaren platformun ne zaman açılacağına yönelik her gün yeni bir gündem oluşuyor. Peki, Discord açılacak mı? Discord son dakika haberleri neler?

Discord Ne Zaman Açılacak?

Discord ile ilgili karar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. Hakimin verdiği kapatma kararının ardından Türkiye’de uygulayıcılar Discord’da erişimi engellemek adına IP adresleri üzerinden URL engeli getirdi. Türkiye’de web sitesine girmeye çalışan bir kişi herhangi bir sonuca ulaşamazken erişim sağlanamıyor.

VPN gibi alternatif uygulamalar aracılığı ile platforma ulaşım sağlamak mümkün. Ancak uzmanlara göre bu durumda çeşitli sakıncalar ve problemler yaratabilecek potansiyel. Yasal bir şekilde erişimin sağlanabilmesi adına mahkeme kararının kaldırılması gerekiyor.

Discord Son Dakika Haberleri

Discord son dakika haberleri içerisinde bu konuda yeni bir gelişme bulunmuyor. Türkiye cephesinden yapılan son açıklamalarda Discord’un Türkiye’nin getirdiği şartları kabul etmesi ve uygulamaya başlaması gerektiği belirtilmişti. Discord her ne kadar anlaşmaya yakın olduğunu duyursa da Ekim ayından beri bu konuda bir sonuç alınamadı. Discord’un açılmasının 2025 yılı itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün Discord hala kapalı.