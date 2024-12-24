Huawei’den yapılan açıklamaya göre, Huawei FreeBuds Pro 4, Huawei Sound markası altında geliştirilen ilk yüksek kaliteli kablosuz kulaklık olarak, tam kayıpsız ses iletimi sağlayan 2,3 Mbps hızında bir veri aktarım oranı ve 24-bit/48kHz kayıpsız ses desteği sunuyor. Bu özellikler, müzik tutkunlarının her notayı ve her katmanı hassas bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanıyor. Kulaklıklar ayrıca, Dual-Speaker Unit ve Dijital Çapraz Bağlantı Teknolojisi ile donatılmış olup, Triple Adaptive EQ algoritması sayesinde geniş bir ses yelpazesinde netlik sağlıyor.

Huawei FreeBuds 4 Pro Özellikleri Neler?

Huawei’nin yenilikçi ses teknolojileri, yalnızca kulaklıklarla sınırlı kalmayıp, geniş ekran ses sistemleri, tabletler ve akıllı telefonlar gibi diğer ürün kategorilerine de yayılmış durumda. Huawei Sound markası, yüksek kaliteli ses çözümlerini daha geniş bir yelpazede günlük kullanım uygulamalarına entegre ederek, kullanıcıların yaşamlarını ses deneyimleriyle zenginleştiriyor.

Huawei Sound, yalnızca üstün ses kalitesiyle değil, aynı zamanda zarif tasarımıyla da dikkati çekiyor. Özellikle Huawei FreeBuds Pro 4 modeli, gümüş tel tasarımı ve altın detaylarla bezenmiş yapısıyla lüks bir estetik sunuyor.

Bu tasarım detaylarının yanı sıra, seramik arka plaka ile tamamlanan şarj kutusu, 1480 derece sıcaklıkta 72 saat boyunca pişirilerek, pürüzsüz ve parlak bir görünüm elde ediliyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle sunulan bu kulaklıklar, her biri benzersiz bir estetik anlayışı yansıtan seçeneklerle kullanıcılarla buluşuyor.

Huawei FreeBuds Pro serisi, kablosuz kulaklık kategorisinde yeni standartlar belirlemek için tasarlanmış bir ürün grubu. FreeBuds Pro 4, kayıpsız ses iletimi, ileri düzeyde gürültü engelleme algoritmaları ve akustik tasarımıyla sektöre meydan okuyor. Huawei Sound markası altında piyasaya sürülen bu ürün hem ses tutkunları hem de teknoloji meraklıları için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Huawei FreeBuds 4 Pro Türkiye Fiyatı

19 Aralık itibarıyla ön satışa başlanan FreeBuds Pro 4 için 200 lira ön ödeme karşılığında 1000 lira indirim fırsatı sunularak, kulaklıkların fiyatı 7 bin 199 liraya geliyor. Huawei ayrıca 1 yıl boyunca kayıp kulaklık desteği ve peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sunuyor. Ayrıca AFBPROPR kupon kodu ile 300 liralık indirim daha sağlanıyor.