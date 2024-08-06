Türkiye’de 2 Ağustos itibariyle Instagram erişim engeli getirildi Instagram’ın kapatılması ile milyonlarca kişi sosyal ağa giremezken Türkiye’deki vatandaşların olaya çok farklı bir yaklaşım sergileyerek Instagram kim kapattı sorusunu sorması sosyal ağlarda gündem oldu. Peki işin gerçeği ne? Instagram’ı birisi mi kapattı yoksa alınan bir karar gereği mi erişim engeli getirildi?

Instagram Kim Kapattı?

Instagram’ı BTK kapattı. BTK tarafından alınan karar gereği Türkiye’deki IP’ler üzerinden Instagram’a erişimi engellendi. Bu nedenle de Türkiye’den Instagram’a girmek isteyenlerin VPN gibi aracı programları kullanarak yabancı ülke IP’leri ile erişmesi gerekiyor. BTK’nın Instagram’a getirdiği yasak sonrasında Instagram’ı kapatan BTK kim sorusu da gündem oldu.

BTK Kim?

BTK bir kişi değil, Türkiye’deki bir kuruluş. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kısaltması olarak kullanılan BTK, https://www.btk.gov.tr/ adresi üzerinden yayın yapıyor. Alınan kararların gerekçeleri ve yaşanan gelişmelerle ilgili resmi site üzerinden bilgi alınabiliyor.