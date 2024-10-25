Apple yakın zamanda, Apple Intelligence desteğiyle A17 Pro çipine sahip yeni nesil iPad Mini’yi tanıttı. iPad Mini tanıtımıyla yeni nesil cihaz için duvar kağıtları da paylaşıldı. Tüm iPad Mini modellerinde kullanılabilecek bu duvar kağıtları, Apple’ın en yeni duvar kağıdı tasarımları olarak dikkat çekiyor.

iPad Mini 6 ve 7 Duvar Kağıtları Nasıl İndirilir?

Normalde Apple sistemleri üzerinden duvar kağıtlarının indirilmesi gerekse de sizler için aşağıda iPad Mini 6 ve 7 duvar kağıtlarını paylaştık. Doğrudan indirebileceğiniz bu duvar kağıtlarını, cihazlarınızda duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Yeni tanıtımda elle yazılan “mini” kelimesine yer veren Apple, iPad Mini için 4 farklı versiyon paylaştı. Gri, mavi, mor ve yıldız ışığı olarak adlandırılan renklerle hazırlanan versiyonları hemen indirebilirsiniz.

iPad Mini Duvar Kağıdı Nasıl Değiştirilir?

iPad Mini duvar kağıtları için aşağıdaki görselleri indirdikten sonra Fotoğraflar uygulaması ya da Ayarlar uygulaması üzerinden duvar kağıtlarını değiştirebilirsiniz.