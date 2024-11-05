MacBook Pro modellerindeki çipler yenilendi. M4 Pro ve M4 Max olarak adlandırılan yeni işlemcilerde ilk testler yapıldı. Yapılan ilk testler, bu yeni çiplerin yalnızca önceki nesil Apple işlemcileri değil, aynı zamanda Intel ve AMD’nin en güçlü masaüstü işlemcilerini de geride bıraktığını ortaya çıkardı. Bu durum Apple için performans çıtası daha da yükseltildi.

Apple’ın En Güçlü İşlemcileri Piyasada

Geçtiğimiz ay duyurulan M4 çip ailesi, Apple’ın en yeni iMac, Mac Mini ve MacBook Pro modellerinde kullanıma sunuldu. Apple’ın M4 Pro çipi, 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU ile dikkat çekerken, M4 Max çipinde 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU’ya sahip. Böylece daha yüksek performans sergileyebilen yeni işlemciler, modellerin de daha güçlü olmasını sağlıyor.

Geekbench 6 testlerinde yeni modellerin gerçek performansı ortaya çıktı. M4 Pro modeli tek çekirdeki testinde 3925 puan aldı. Intel’in iddialı modeli Cora Ultra 9 285K’nın 3450 puan aldığı testten Apple böylece önemli bir fark ile üstün gelmeyi başardı. Bir diğer iddialı işlemci AMD Ryzen 9 9950X’in puanı 3359 olarak açıklanmıştı. Daha düşük hızlarda daha yüksek performans alan Apple’ın yeni işlemcileri bu alanda tüm rakipleri geride bıraktı.

Çok çekirdek performansta M4 Pro 22.669 puan aldı. Intel Core Ultra 9 285K’nın 23.024 puanı, AMD Ryzen 9 9950X’in 20.183 puanı böylece çok çekirdekli testlerde de aşıldı.

M4 Pro’nun daha güçlü olan M4 Max ise tüm rakiplerini kolayca geride bıraktı. Tek çekirdek testinde 4.060 puan ve çok çekirdek testinde 26.675 puan alan M4 Max, her iki testte de rakiplerini geride bırakarak Apple’ın işlemci performansında liderliğini perçinledi.