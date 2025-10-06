MIT’den Batarya Atılımı: Şarj Süreleri Kısalıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları, lityum iyon bataryaların şarj hızını ve dayanıklılığını artırabilecek kritik bir buluş gerçekleştirdi.

Araştırma, bataryaların temel çalışma prensibini açıklayan “eşleşmiş iyon-elektron transferi” mekanizmasını ortaya koydu. Bu buluş, lityum iyonlarının yalnızca elektronlarla birlikte hareket ettiğinde elektrotlara verimli şekilde geçiş yaptığını gösteriyor.

MIT ekibinin 50’den fazla malzeme üzerinde yaptığı testlerde, geleneksel modellerin reaksiyon hızını abarttığı belirlendi. Yeni teori ise hem deneysel verilerle uyumlu çıktı hem de şarj süresini kısaltmanın yollarını sundu.

Profesör Martin Bazant, çalışmanın üreticilere bataryaları daha rasyonel tasarlamaları için sağlam bir çerçeve sunacağını vurgularken, Profesör Yang Shao-Horn bu modelin uzun süredir kafa karıştıran sonuçları netleştirdiğini ifade etti.

Bilim insanları, bataryadaki elektrolit bileşenlerinin düzenlenmesiyle şarj hızının artabileceğini ve ömrü kısaltan yıpranmanın azaltılabileceğini belirtiyor.

Çalışma, Science dergisinde yayımlandı ve elektrikli araçlar ile enerji depolama teknolojilerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.