OnePlus 13, 6.000mAh büyük pili, Snapdragon 8 Extreme işlemcisi ve Hasselblad destekli üçlü kamera sistemi ile donatıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni model, markanın en güçlü amiral gemisi olarak kabul edilirken yapılan testler ve incelemeler de bu durumu kanıtladı. OnePlus, yeni modeliyle birlikte şirket tarihinde de yepyeni bir dönem başlattı.

OnePlus ve Hasselblad İş Birliği Dikkat Çekiyor

OnePlus 13 modelinde şirketin Hasselblad ile iş birliği yapması bu farkın en önemli sebeplerinden birisi durumunda. Kamerasıyla piyasadaki pek çok iddialı amiral gemisini geride bırakacak bu model, önümüzdeki günlerde listelerde yer almaya başlayacak. Bununla birlikte büyük ekran, uzun batarya ömrü, etkileyici kamera özellikleri OnePlus 13’ü öne çıkarıyor.

Hasselblad Destekli Üçlü Kamera Sistemi

OnePlus 13, Hasselblad ile iş birliğini yeni modelde de sürdürdü. Üçlü kamera sisteminin yer aldığı telefonda 50 MP çözünürlükte ana kamera mevcut. Optik görüntü sabitleme özelliği gibi çeşitli teknolojilerle desteklenen OnePlus 13, geniş açılı sensörleriyle birlikte fotoğraf ve video çekimlerinde etkileyici sonuçlar veriyor. 2K Oriental Ekran ve ultrasonik parmak izi okuyucu da telefonun öne çıkan özellikleri arasında.

OnePlus 13 Özellikleri

Fotoğraf ve video için geliştirilmiş olan OnePlus 13 ekranı, 3168×1440 çözünürlük destekliyor. 510 ppi yoğunluğa sahip 6,82 inç boyutunda 2K Oriental ekranıyla sektörde ayrışan miral gemisinde. 1,07 milyar renk destekleniyor ve 4500 nit parlaklık elde edilebiliyor.

Donanımlarda ise Snapdragon 8 Extreme ve geliştirilmiş pil ömrü ön plana çıkmış durumda. Snapdragon 8 Extreme Edition işlemcisi ile önceki nesle göre %45 daha yüksek performansı sunabilen telefonda GPU verimliliğindeki fark ise %40.

Tüm bu özellikleriyle öne çıkan OnePlus 13, şirketin çıtayı yükselttiğini ortaya koyarken bir dönüm noktasının da işaretini veriyor.