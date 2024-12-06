TECNO ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonu Phantom V Fold2 5G için tanıtımını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, iş profesyonelleri ve yaratıcılar için tasarlanan, yapay zeka destekli cihaz, KDV dahil 69 bin 999 lira fiyat etiketiyle kullanıcılara ulaştırılıyor. Telefon, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone mağazaları ve çevrim içi satış kanallarından satın alınabiliyor.

Phantom V Fold2 5G Kampanyası Başladı

Kampanya kapsamında, cihazı satın alanlara Phantom V Pen ve Watch Pro 2 hediyeleri verilirken, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan mağazalarında eski telefonlarını yenisiyle değiştirmek isteyenler için 5 bin liralık ek takas desteği sağlanıyor. Ayrıca, tüm satış noktalarında peşin fiyatına 3 taksit avantajı sunuluyor.

Phantom V Fold2 5G Özellikleri

Phantom V Fold2 5G, 7,85 inç geniş ekranı, 5 bin 750 mAh bataryası, 120Hz yenileme hızına sahip çift ekranı ve dayanıklı menteşe sistemiyle dikkati çekiyor. Havacılık sınıfı hassas menteşe teknolojisi, cihazın 400 bin kez katlanmaya dayanıklı olmasını sağlıyor. Kullanıcılar, hem ergonomik dış ekran hem de geniş ana ekran ile tablet benzeri bir deneyim yaşıyor.

“Ella Yapay Zeka Asistanı”, uygulama yönetimi ve internette arama gibi görevleri kolaylaştırırken, “Ask AI” özelliğiyle metin çevirisi, özet çıkarma ve redaksiyon gibi işlevler sunuyor. Görsel arama teknolojisi ise internet ve dosyalarda görsel bazlı arama yapma olanağı tanıyor.

Dil bariyerini ortadan kaldırmayı hedefleyen TECNO, cihazda sunduğu simultane çeviri özelliğiyle telefon görüşmelerinde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Ayrıca, Türkçe dil desteği yazılı uygulamalarda aktif olarak sunulurken, sesli uygulamalar için de bu desteğin kısa sürede eklenmesi planlanıyor.

Cihaz, üç adet 50 MP kameradan oluşan “Ultra Net Beş Kameralı Görüntüleme Sistemi” ile profesyonel fotoğraf ve video çekim imkanı sağlıyor.

5 bin 750 mAh kapasiteli bataryası, yoğun kullanımda uzun süre dayanıklılık sunarken, 70W hızlı şarj teknolojisi ile sadece 20 dakikada yüzde 50, 50 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca, 15W kablosuz şarj desteği de mevcut.

Yeni nesil stylus kalemi Phantom V Pen, cihazın kullanım deneyimini genişletiyor. Kullanıcılar, ekran üzerinde not alma, serbest ekran görüntüsü alma, içerik kesme ve çıkarma gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Kalemin AI tuşu, cihazın yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlıyor.

Android 14 ile gelen Phantom V Fold2 5G, 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor. Cihazın zengin kutu içeriği, şarj aleti ve koruyucu kılıf gibi ürünleri içerirken, TECNO, 2 yıllık garanti süresini 1 yıl daha uzatıyor.