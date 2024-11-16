Sony Interactive Entertainment yaptırı yeni duyuru ile Kasım ayı PlayStation Plus’a gelecek oyunları açıkladı. Oyun oynamayı sevenleri sevindirecek bu gelişmede birbirinden iddialı oyunlar yer alıyor. İşte detaylar.

Kasım’da PlayStation Plus’a Hangi Oyunlar Gelecek?

Yeni oyunlar 19 Kasım’dan itibaren kütüphanede yer almaya başlayacak. Yeni ay itibariyle listede Grand Theft Auto V, Dying Light 2: Stay Human, ve Like a Dragon: Ishin! gibi hit oyunlar yer alıyor. İşte oyuncuların abonelik paketleri kapsamında erişebileceği yeni oyunlar ve oyunlar için yapılan tanıtımlar;

Grand Theft Auto V (PS4, PS5): Franklin, Michael ve Trevor’ın iç içe geçen hikayelerinde Los Santos’un acımasız suç dünyasına dalarak büyük soygunlara imza atın.

Franklin, Michael ve Trevor’ın iç içe geçen hikayelerinde Los Santos’un acımasız suç dünyasına dalarak büyük soygunlara imza atın. Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5): Virüslerin dünyayı sardığı kıyamet sonrası bir şehirde, hem düşmanlar hem de zorlu kararlarla hayatta kalmaya çalışın.

Virüslerin dünyayı sardığı kıyamet sonrası bir şehirde, hem düşmanlar hem de zorlu kararlarla hayatta kalmaya çalışın. Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5): 1860’ların Kyo’sunda, adaleti sağlamak için savaşırken Japonya’nın geleceğini değiştiren bir samurayın hikayesini deneyimleyin.

PlayStation Plus Premium Üyelerine Özel Sürprizler

Premium üyeler, Kasım’da bu oyunların yanı sıra Blood Omen: Legacy of Kain ve Resistance: Fall of Man gibi klasiklere de erişebilecek. Ayrıca, PS VR2 kullanıcıları için Synapse gibi yeni nesil oyunlar da platformda yer alacak.

Synapse (PS VR2): Çift taraflı silah ve telekinezi mekaniğiyle zihinsel bir savaşın parçası olun.

Çift taraflı silah ve telekinezi mekaniğiyle zihinsel bir savaşın parçası olun. Blood Omen: Legacy of Kain (PS4, PS5): Gotik bir dünyada intikam dolu bir vampirin hikayesini yaşayın.

Gotik bir dünyada intikam dolu bir vampirin hikayesini yaşayın. Resistance: Fall of Man ve Resistance 2: Uzaylı istilasına karşı verilen insanlık mücadelesinin dramatik anlatımıyla seriye dalın.

Bu ay dikkat çekecek yapımlar arasında Overcooked!, Stick Fight: The Game ve Chivalry 2 de var.

https://blog.playstation.com/2024/11/13/playstation-plus-game-catalog-for-november-grand-theft-auto-v-dying-light-2-stay-human-like-a-dragon-ishin-and-more/