Samsung’un telefonlarındaki yapay zeka uygulaması Galaxy AI için güncellemeler devam ediyor. Tanıtımı sonrasında Türkçe desteği olmadığı anlaşılan uygulamada artık Türkçe kullanım mümkün. Samsung’un yaptığı duyuruda Türkiye’deki kullanıcıların Türkçe olarak Galaxy AI deneyimi elde edebileceği açıklanırken tüm cihazlarda Galaxy AI kullanılamıyor.

Galaxy AI Özellikleri Neler?

Telefonlarda daha pratik bir kullanım sunan Galaxy AI, canlı çeviri ve sözlü çeviri gibi anlık özellikleri destekliyor. Böylece yabancı bir ülkeyi ziyaret edenlerin dil sorunu yaşamasını ortadan kaldıran Samsung, üstelik günlük pek çok işlemin de pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. PDF belgelerinin çevrilmesi, not alma, farklı dillerde anlık mesajlaşma, telefon görüşmelerinde canlı çeviri gibi etkileyici özelliklere sahip Galaxy AI, sadece belirli cihazlarda destekleniyor.

Galaxy AI Hangi Modellerde Var?

Galaxy AI Türkçe kullanmak isteyenler için desteklenen modeller şöyle;

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G.

Bu cihazlardan herhangi birisine sahip olanların Ayarlar > Genel Yönetim > Dil Paketleri adımlarını takip ederek Türkçe’yi aktifleştirmesi mümkün.