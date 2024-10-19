Tüm dünyanın büyük merakla beklediği Samsung Galaxy Z Fold 6 SE için hazırlıklar sürüyor. Samsung tarafından resmi olarak tanıtım tarihi duyurulmamış olsa da gelen yeni raporlar tanıtım için ilk işareti verdi. Katlanabilir modelleriyle piyasada büyük dikkat çeken Samsung, şimdi bu modellerin SE versiyonuyla da yeni bir seriyi başlatacak. Geçtiğiz günlerde ilk kez görülen Samsung Galaxy Z Fold 6 SE şimdi ise tanıtım sızıntısı ile gündemde.

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE Neler Sunacak?

Samsung Galaxy Z Fold 6 modeline göre çok daha ince bir tasarım benimsenmiş. Bununla birlikte daha büyük bir ekranın yer alması da kullanıcı deneyimini arttıracak. Ice Universe tarafından yapılan duyuru ile detayları ortaya çıkan Samsung için bilgiler şu anda bunlarla sınırlı. Ancak daha ince ve daha büyük ekranlı bir modele sahip olmak isteyenler için yeni versiyon ön plana çıkarılacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE 21 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak. Yeni versiyona özel bir lansman düzenleyecek Samsung, böylece katlanabilir telefon sektöründeki gücünü de yükseltmiş olacak.