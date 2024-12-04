Dünya genelinde en yaygın kullanılan Android işletim sistemlerinde aralık ayı itibariyle yeni bir uygulama geldi. Otomatik olarak tüm telefonlara yüklenen Gemini uygulaması, kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıyı tedirgin etti. Zira Gemini’nin ne olduğunu bilmeyen ve telefon ekranında Gemini yazan bir uygulamanın olduğunu görenler sosyal medyada bu uygulamanın ne olduğunu sormaya başladı. Kısa süre içerisinde trend olan durumdan özellikle 3-4 Aralık tarihlerinde Türkiye’deki Android kullanıcıları da etkilendi. Peki, telefona otomatik yüklenen Gemini nedir? Gemini virüs mü? Otomatik yüklenen Gemini nasıl silinir?

Telefona Yüklenen Gemini Nedir?

Gemini, Google tarafından geliştirilen yapay zekanın mobil uygulaması. Android işletim sistemi, Google tarafından geliştirildiğinden dolayı herhangi bir işlem yapılmadan cihazlara Gemini uygulaması yüklendi ve simge olarak da ara yüzde yerini aldı.

Gemini Virüs mü?

Otomatik olarak telefonlara yüklenen Gemini virüs değil. Ancak farklı kaynaklardan indirilen ya da virüs bulaşan telefonlarda kendini Gemini olarak gösterebilen çeşitli yazılımlar olabilir. Ancak otomatik olarak aralık ayı itibariyle telefonlarınızda yer alan Gemini, virüs değil, Google’ın bir uygulaması.

Telefona Otomatik Yüklenen Gemini Nasıl Silinir?

Eğer Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini’yi kullanmak istemiyorsanız silmek isteyebilirsiniz. Ancak Google bu uygulamayı ayrı bir uygulama olarak telefona yüklemediği için diğer Google uygulamaları entegrasyonu ile yükleme yaptı. Bu nedenle Google Gemini için ayrı bir kaldırma işlemi bulunmuyor.

Google Gemini simgesini dieğr uygulamaları kaldırma adımlarında olduğu gibi kaldırmak istediğinizde de bunu yapamayacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca uygulamalar listesinde de Gemini için ayrı bir uygulamanın olmadığı görülüyor.

Ne yazık ki şu anda Gemini’yi cihazlardan doğrudan kaldırmanın bir yolu yok. Ancak, onu devre dışı bırakabilir, varsayılan asistanınız olmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Asistan veya Google Asistan > Genel > Varsayılan Asistan ayarlarından seçeneği Google Gemini yerine Google Asistan yapın.

Bu işlemleri yaptığınızda Gemini pasif duruma geçecektir.