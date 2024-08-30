Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye’nin son 22 yıl içindeki internet kullanımına ve gelişimine yönelik yazılı bilgilendirmeler yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, 2023 yılı sonu itibariyle internet kullanım oranının yüzde 87,1’e ulaştığını söyledi. Dünya genelinde ortalamalar yüzde 67 olarak tespit edilirken Türkiye 2023 itibariyle dünya genelindeki pek çok ülkeden daha fazla internet kullanılan ülke oldu.

Türkiye’de İnternet Abone Sayıları Artıyor

Türkiye’de artan abone sayılarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 2023 itibariyle mobil abone sayısının 92 milyon 900 bin 137, sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu’nun bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle oldu;

“Nüfusumuzun internet kullanımı dünya ortalaması olan yüzde 67’nin oldukça üzerindedir. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye’de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Yapılan yazılı açıklamadan öne çıkan detaylar şöyle;