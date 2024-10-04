WhatsApp için yeni güncellemeden ilk detaylar gelmeye başladı. Yeni özellik sayesinde WhatsApp durumlarında kişi etiketlenebilmesi mümkün olacak. Sosyal medya ağlarındaki gibi özelliklerle donatılan WhatsApp için kişi etiketleme sisteminin nasıl çalışacağı ve WhatsApp Durum’da kişi etiketlemenin nasıl yapılacağı netlik kazandı.

WhatsApp Durumlarında Kişi Etiketlemeler Başlıyor

WhatsApp’taki durumlarda kişi etiketleme, WhatsApp’taki etkileşimlerin daha da artmasını sağlayacak. Yeni özellikte kullanıcılar en fazla 5 kişiyi WhatsApp Durum bölümünde etiketleyebilecek. Etiketlenen kişiler WhatsApp Durum bölümünde bildirim alacak. Ancak bahsetme ve etiketlemeler etkilenen kişilerin WhatsApp Durum bölümlerinde yayınlanmayacak. Etiketlenen kullanıcılar yeniden paylaşma ve durumu beğenme gibi işlemler yapabilecek. Durum beğenilerinde is sadece beğeni alan kişinin beğenilerinin görülebileceği de ifade edildi.

WhatsApp Durum Kişi Etiketleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Durum bölümünde kişi etiketlemek isteyenlerin WhatsApp Durum paylaşım ekranında yer alan etiketleme butonu ile yapabilecek. Şu anda aktif olmayan buton önümüzdeki güncellemeler ile uygulamada yer alacak.