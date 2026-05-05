Romanya Hükümeti Düştü: Ilie Bolojan Güven Oylamasında Görevden Alındı

Romanya’da parlamento, yapılan güven oylaması sonucunda merkez sağ Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümeti düşürdü. Oylama, ülkede uzun süredir devam eden siyasi gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını gösterdi.

Bolojan, oylama öncesinde parlamentoda yaptığı konuşmada, sürecin ülke istikrarını zayıflattığını ifade ederek hükümete yönelik girişimi eleştirmişti. Ancak yapılan oylamada yeterli desteği sağlayamayan hükümet görevden alındı.

Sosyal Demokrat Parti ve Aşırı Sağ İttifakı Belirleyici Oldu

Güvensizlik oylamasında en kritik rolü, merkez sol Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) tutumu oynadı. PSD’nin, geçtiğimiz haftalarda hükümetten ayrılarak aşırı sağcı Romanya Birliği İttifakı (AUR) ile birlikte hareket etme kararı aldığı bildirildi. Bu iş birliği, oylamanın sonucunu belirleyen ana faktörlerden biri oldu.

Söz konusu gelişme, PSD’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar grubunda da dikkatle takip edilmesine neden oldu. Parti, daha önce Avrupa siyasetinde aşırı sağla iş birliği konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

George Simion’un Etkisi Tartışılıyor

Aşırı sağcı Romanya Birliği İttifakı lideri George Simion’un, hükümetin düşmesinde etkili olduğu yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor. Simion’un son dönemde artan siyasi etkisi ve anketlerdeki yükselişi, ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğine işaret ediyor.

Simion, parlamentodaki konuşmasında erken seçim çağrısında bulunarak yönetimin doğrudan halk iradesiyle belirlenmesi gerektiğini savundu.

Yeni Hükümet Arayışı Başlıyor

Cumhurbaşkanı Nicușor Dan’ın, siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlayarak yeni hükümet kurma sürecini başlatması bekleniyor. Olası senaryolar arasında merkez sağ ve sosyal demokratların teknokrat bir isim etrafında yeni bir koalisyon oluşturması ya da azınlık hükümeti formülü yer alıyor.

Erken seçim ihtimali ise mevcut parlamenter yapı nedeniyle düşük olasılık olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik ve Avrupa Birliği Süreci Etkilenebilir

Romanya, Avrupa Birliği fonlarından yaklaşık 11 milyar avrodan yararlanabilmek için belirli reformları tamamlamak zorunda bulunuyor. Siyasi belirsizliğin bu süreci yavaşlatabileceği ve ülkenin kredi notu açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

1989’dan Bu Yana Süregelen Siyasi İstikrarsızlık

Son gelişmeyle birlikte, Romanya’da 1989 devriminden bu yana güven oylamasıyla görevden alınan başbakan sayısı yediye yükseldi. Bu durum, ülkedeki hükümet istikrarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Dan, yaşanan siyasi gelişmelere rağmen Romanya’nın Batı yöneliminde herhangi bir değişiklik olmayacağını ve temel politik hedeflerin sürdürüleceğini belirtti.