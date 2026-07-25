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SGK’dan 6 milyar TL yardım: Kişi Başı 3 bin 500 TL 

Sosyal Güvenlik Kurumu, turizm sektöründe istihdamı korumaya yönelik yeni bir adım atarak, toplam 6 milyar lira tutarında kaynak desteği verileceğini duyurdu.  

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Eklenme 25.07.2026 - 16:57
Güncellenme 25.07.2026 - 16:59

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm sektöründe istihdamın korunmasına ilişkin güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda hazırlanan düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  

Düzenlemeyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sigortalı personel için Mayıs-Aralık dönemini kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği sağlandı.  

GÜN BAŞINA 116,57 TL DESTEK 

Düzenlemeyle tesislerin faaliyette olduğu dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla iş yerinden bildirilen sigortalı çalışanların prim gün sayısının 116,67 lira ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarla destek ödemesi yapılacak. Buna göre her bir sigortalı çalışan için aylık 3 bin 500 liraya kadar prim desteği verilecek.  

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Böylece turizm sektörüne ayrılan kaynak toplam 6 milyar liraya ulaştı.  

NEDEN PARA YARDIMI YAPILIYOR? 

Turizm sektörünün yoğun iş gücü yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son zamanlardaki bölgesel gelişmelerin rezervasyonlarla istihdam üzerindeki etkisi yüzünden işletmelerin çalışan maliyetlerinin artması nedeniyle yasanın hazırlandığı öğrenildi.  

İSTİHDAMIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR 

Düzenlemeyle beraber istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün turizm sektöründe tutulması ve konaklama işletmelerinin ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor. 

YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK 

Para yardımından yalnız sadece tesislerin faaliyette olduğu dönemlerde sadece tesislerin sadece faaliyette olduğu dönemler için para yardımının yapılacağı öğrenilirken, sezon dışında kapalı olan işletmeler bu yardımdan yararlanamayacak.

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