SGK’dan 6 milyar TL yardım: Kişi Başı 3 bin 500 TL 

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , turizm sektöründe istihdamı korumak amacıyla bir düzenleme hazırlayarak Meclis'ten geçirdi.

ile , turizm sektöründe istihdamı korumak amacıyla bir düzenleme hazırlayarak Meclis'ten geçirdi. Düzenleme ile SGK prim desteği, Mayıs-Aralık döneminde sigortalı çalışanlar için günde 116,67 TL olarak belirlenmiş ve toplamda 6 milyar lira kaynak ayrılmıştır.

prim desteği, Mayıs-Aralık döneminde sigortalı çalışanlar için günde 116,67 TL olarak belirlenmiş ve toplamda 6 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Yardım, yalnızca faaliyette olan konaklama tesislerine verilecek ve sezon dışında kapalı olan işletmeler bu destekten yararlanamayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm sektöründe istihdamın korunmasına ilişkin güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda hazırlanan düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sigortalı personel için Mayıs-Aralık dönemini kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği sağlandı.

GÜN BAŞINA 116,57 TL DESTEK

Düzenlemeyle tesislerin faaliyette olduğu dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla iş yerinden bildirilen sigortalı çalışanların prim gün sayısının 116,67 lira ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarla destek ödemesi yapılacak. Buna göre her bir sigortalı çalışan için aylık 3 bin 500 liraya kadar prim desteği verilecek.

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Böylece turizm sektörüne ayrılan kaynak toplam 6 milyar liraya ulaştı.

NEDEN PARA YARDIMI YAPILIYOR?

Turizm sektörünün yoğun iş gücü yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son zamanlardaki bölgesel gelişmelerin rezervasyonlarla istihdam üzerindeki etkisi yüzünden işletmelerin çalışan maliyetlerinin artması nedeniyle yasanın hazırlandığı öğrenildi.

İSTİHDAMIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Düzenlemeyle beraber istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün turizm sektöründe tutulması ve konaklama işletmelerinin ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor.

YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK

Para yardımından yalnız sadece tesislerin faaliyette olduğu dönemlerde sadece tesislerin sadece faaliyette olduğu dönemler için para yardımının yapılacağı öğrenilirken, sezon dışında kapalı olan işletmeler bu yardımdan yararlanamayacak.