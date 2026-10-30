Fonlarda 1 milyon TL’ye kadar ara ödemeler bugün başladı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında 1 milyon TL’ye kadar ilk ara ödemeler bugün başladı. Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı kaydedildi.

ÖDEMELERDE ÖNCELİK HANGİ FONLARA VERİLECEK?

Ödemelerde öncelik unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlara verilecek. Dağıtılabilir nakdin tüm ödemeleri karşılamaya yetmemesi durumunda, daha fazla yatırımcıya ulaşılmasını sağlayacak bir ödeme sırası oluşturulabilecek.

ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Fon varlıklarının satılmasıyla yeni kaynak sağlanması durumunda, ödemesi tamamlanmayan küçük yatırımcılara öncelik verilecek. Ara ödemelerin kasım ayı ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.

Haber Devam Ediyor

ÖDEME TUTARI VE KAYNAKLAR

Ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) endeksleme gerçekleşmeden önce hesapladığı net yatırım tutarını ve 1 milyon TL’lik tavanı aşamayacak. Yatırımcıların alacağı tutarlar aynı olmayacak, farklılık gösterecek.

Para piyasası fonlarında tasfiye kararından önceki gün sonu, diğer fonlarda ise ödeme hesabından önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutarlar göz önünde bulundurulacak. Yapılacak ödeme, bu iki tutardan düşük olanı aşamayacak.

TOPLAM 68 MİLYAR TL ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim tarihinden itibaren 93 fondaki 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL ödendiğini duyururken olağanüstü tasfiye kapsamındaki net yatırım tutarının 125 milyar TL olduğunu açıkladı.

Ödemeler, fonların nakit ve diğer varlıklarından, haksız veya fahiş kazanç sağlayan kişilerden geri alınan kaynaklardan ve tasfiye sürecinde elde edilecek diğer gelirlerden karşılanacak.

Tasfiye ve ödeme koşullarına göre, İş Bankası Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini İş Bankası, Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek.

KİMLERE ÖDEME YAPILMAYACAK?

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yasada ifade edilen piyasa bozucu fiilleri işlediği veya bu fiilleri işleyen kişilerle birlikte hareket ettiği belirlenerek MKK’ye bildirilen kişi veya kurumlara ödeme yapılmayacak.

Ara ödeme sırasında fon payları iade alınmayacak. İade işlemi nihai tasfiye aşamasında gerçekleştirilecek.