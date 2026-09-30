Dar gelirlilere vatandaşlık maaşı geliyor: Ne zaman başlayacak?

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Kamuoyunda ‘Vatandaşlık maaşı‘ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ortak bir şekilde çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda hazırlanan etki analizinin gelecek ay tamamlanması ve pilot sürecin ardından vatandaşlık maaşının gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

cnnturk.com’un haberine göre, vatandaşlık maaşı çerçevesinde 2026 yılı boyunca il ve ilçe seviyesinde ihtiyaç analizleri ve pilot uygulamalar gerçekleştirilirken, yardımın yapılacağı hanelerin tespit edilmesi ve destek modelinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.

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VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşı çerçevesinde ödenecek para yardımının tutarı henüz kesinleşmezken, sistem doğrultusunda bütün ailelere aynı tutarda ödeme yapılmasından ziyade hanelerin mali ve sosyal şartlarına göre farklı tutarlarda ödeme yapılması amaçlanıyor.

HER AİLEYE FARKLI TUTAR

Buna göre ailenin gelir durumu, aile yapısı ve ikamet edilen bölgenin mali şartlarının göz önünde bulundurulacağı düşünülüyor. Ayrıca, temel ihtiyaçların bölgelere göre farklılık gösterebileceği ifade edilirken, yardım tutarının da bu farklılıklara göre belirlenmesi bekleniyor.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALACAK?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin vatandaşlık maaşı kapsamında yer alması ve yardımın birey yerine aile bazında yapılması bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI

Vatandaşlık maaşı kapsamında hanenin gelir durumunun yanı sıra, çalışma durumunun da göz önünde bulundurulacağı düşünülürken, ailede çalışan bir kişinin olup olmadığı da aranan şartlar arasında yer alacak.

Vatandaşlık maaşının sadece doğrudan gelir desteği sağlamakla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Bu kapsamda ailelerin istihdama katılımına da destek verilecek.

SOSYAL YARDIMLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Vatandaşlık maaşının uygulanmasıyla beraber sosyal yardım programlarının da yeniden düzenlenmesi beklenirken, bazı yardımların tek bir sistem altında birleştirilmesi ve ailelerin ihtiyaçlarının daha bütüncül bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanıyor.