HaberX
AnasayfaEkonomiDar gelirlilere vatandaşlık maaşı geliyor: Ne zaman başlayacak?

Dar gelirlilere vatandaşlık maaşı geliyor: Ne zaman başlayacak?

Dar gelirli haneler için sosyal yardım sisteminde vatandaşlık maaşına yönelik çalışmalar devam ederken, yardım kapsamında hanelerin gelir durumu ve temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak destek verilmesi bekleniyor.

Oluşturan
Eklenme 30.09.2026 - 20:15
Güncellenme 30.09.2026 - 20:18

Kamuoyunda ‘Vatandaşlık maaşı‘ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ortak bir şekilde çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda hazırlanan etki analizinin gelecek ay tamamlanması ve pilot sürecin ardından vatandaşlık maaşının gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

cnnturk.com’un haberine göre, vatandaşlık maaşı çerçevesinde 2026 yılı boyunca il ve ilçe seviyesinde ihtiyaç analizleri ve pilot uygulamalar gerçekleştirilirken, yardımın yapılacağı hanelerin tespit edilmesi ve destek modelinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Haber Devam Ediyor
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş duyurdu!
Ekonomi
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş duyurdu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahibi annelerin banka hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.
6 Mayıs Çarşamba Akaryakıt Fiyatları
Ekonomi
6 Mayıs Çarşamba Akaryakıt Fiyatları
6 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. İşte, güncel rakamlar...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşı çerçevesinde ödenecek para yardımının tutarı henüz kesinleşmezken, sistem doğrultusunda bütün ailelere aynı tutarda ödeme yapılmasından ziyade hanelerin mali ve sosyal şartlarına göre farklı tutarlarda ödeme yapılması amaçlanıyor.

HER AİLEYE FARKLI TUTAR

Buna göre ailenin gelir durumu, aile yapısı ve ikamet edilen bölgenin mali şartlarının göz önünde bulundurulacağı düşünülüyor. Ayrıca, temel ihtiyaçların bölgelere göre farklılık gösterebileceği ifade edilirken, yardım tutarının da bu farklılıklara göre belirlenmesi bekleniyor.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALACAK?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin vatandaşlık maaşı kapsamında yer alması ve yardımın birey yerine aile bazında yapılması bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI

Vatandaşlık maaşı kapsamında hanenin gelir durumunun yanı sıra, çalışma durumunun da göz önünde bulundurulacağı düşünülürken, ailede çalışan bir kişinin olup olmadığı da aranan şartlar arasında yer alacak.

Vatandaşlık maaşının sadece doğrudan gelir desteği sağlamakla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Bu kapsamda ailelerin istihdama katılımına da destek verilecek.

SOSYAL YARDIMLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Vatandaşlık maaşının uygulanmasıyla beraber sosyal yardım programlarının da yeniden düzenlenmesi beklenirken, bazı yardımların tek bir sistem altında birleştirilmesi ve ailelerin ihtiyaçlarının daha bütüncül bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş duyurdu!

18 saat önce
Ekonomi

Süresiz nafaka iptali Resmî Gazete’de: Ne zaman yürürlüğe girecek?

21 saat önce
Ekonomi

Fon soruşturmasındaki paranın miktarı dünyanın etrafında iki kere turluyor

1 gün önce
Ekonomi

Eylül ayı ve yıl sonu enflasyon öngörüsü açıklandı: İşte AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi

2 gün önce
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya parayı iade etti: İşte iade edilen tutar

2 gün önce
Ekonomi

Balık fiyatları 100 liranın altına düştü! İşte güncel balık fiyatları!

2 gün önce