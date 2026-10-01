Uyuşturucu testi pozitif çıkan Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması doğrultusunda birçok ünlü isme uyuşturucu testi uygulanırken, bugün yapılan açıklamayla Afra Saraçoğlu’nun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Saraçoğlu, olayın ardından konuya yönelik yaptığı ilk açıklamasında mesleği gereği kalabalık etkinliklere katıldığını ve farkında olmadan pasif maruziyet veya temas yoluyla da teknik izlerin kalabildiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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“Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle sizlerle paylaşmak isterim. Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi şahsıma ait Adli Tıp Raporu’nun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır.

Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurt dışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve süreç için başından itibaren adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettim.

SARAÇOĞLU’NUN EVİNDE YAŞA DIŞI MADDEYE RASTLANDI MI?

Belirtmek isterim ki, ben yurt dışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasa dışı maddeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte hiç beklemediğim şekilde raporda, saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi.

PASİF MARUZİYET DETAYI

Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş.

SARAÇOĞLU’NUN KAN VE İDRAR TESTİ SONUÇLANDI MI?

Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor. Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim.

ÖZÜR DİLEDİ

Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasa dışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım. Hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”

YURT DIŞINDAN DÖNÜNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saraçoğlu, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından açıklama yapmış ve önceden planlanan takvim gereği yurt dışında olduğunu ve Türkiye’ye döner dönmez gerekli işlemleri yaptıracağını açıklamıştı.

Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul’da havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu’ndan alınan örneklerin ardından Adli Tıp Kurumu uyuşturucu testi yapmıştı.