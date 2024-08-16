30 Ağustos Zafer Bayramı’na az bir süre kala toplu taşımayla ilgili önemli bir karar alındı. Yapılan resmi açıklamalara göre toplu taşıma seferleri gün boyunca ücretsiz olacak.

İşte 30 Ağustos’ta Ücretsiz Toplu Taşıma Seferleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ücretsiz toplu taşıma seferlerinde hangi hatlardan ücret alınmayacağı da belli oldu. Bu seferler şöyle;

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu hatlar gün boyunca ücretsiz olarak kullanılacak. Ancak pek çok belediyenin de önceki yıllarda olduğu gibi ücretsiz seferler için bölgesel kararlar alması bekleniyor.