Dolarda yaşanan artışın hemen ardından Türkiye’de bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı’daki döviz fiyatları arasında makas iyice açıldı. Nisan ayının ardından en yüksek farka ulaşılırken makas farkı dikkatlerden kaçmadı. Dün bankalarda Dolar/TL paritesi 33,88 TL’den işlem görürken kapalı çarşıda 34 TL bandı aşıldı ve 34,10 TL’den işlem yapıldı. Makasın 22 kuruşa varan farka ulaşması ise ekonomik alanda dikkatlerden kaçmadı. En son 9 Nisan’da 23 kuruşluk farka ulaşılmıştı.

Uzmanlardan Dolar ve Döviz Yorumu

Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda Türkiye’deki dövize karşı bir ilginin olduğunu söyledi. Resmi verilerde de bu yöndeki ivme görülebiliyor. Öyle ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son verilerde de döviz mevduatlarında yukarı yönlü bir yükseliş yaşanıyor. Ekonomistler bu gelişimin ekonomik alada yeni bir trend yaratabileceğini de ifade ediyor.