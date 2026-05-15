Ünlü Şarkıcı Yaşar İpek'e Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 3 Yıl Hapis Cezası!

Ünlü Şarkıcı Yaşar İpek’e Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 3 Yıl Hapis Cezası!

Gazze’deki saldırılara duyduğu öfkeyi sosyal medyada dile getiren şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İpek, kararın ardından yaptığı açıklamada bu paylaşımları yapmayı sürdüreceğini kararlılıkla vurguladı.

Eklenme 15.05.2026 - 18:48
Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Yaşar İpek, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle yargılandığı davayı kaybetti. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın suç duyurusunun ardından başlayan hukuki süreç, ağır bir sonuçla noktalandı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’deki Yahudi toplumunu değil, yalnızca İsrail’in askeri eylemlerini destekleyen kesimleri eleştirdiğini öne sürdü. Savunmaya rağmen mahkeme heyeti, söz konusu paylaşımları “halk arasında korku ve kaygı oluşturmaya yönelik tehdit” olarak nitelendirdi ve 2 yıl temel hapis cezası belirledi. Eylemin medya aracılığıyla gerçekleştirildiği sonucuna varan mahkeme, bu gerekçeyle cezayı yüzde elli oranında artırarak nihai rakamı 3 yıla taşıdı.

Kararın hemen ardından avukatıyla birlikte Instagram üzerinden yayın yapan İpek, açıklamalarında Siyonist İsrail devletine ve askerlerine karşı çıktığını bir kez daha yineledi.

“NE KADAR GEREKİYORSA YATARIM”

Cezanın kendisini insani değerlerinden vazgeçiremeyeceğini söyleyen sanatçı, ne kadar hapis yatması gerekirse yatmaya hazır olduğunu ekledi.

Avukatı ise kararın hatalı olduğunu savunarak istinaf yoluna başvuracaklarını duyurdu ve üst mahkemenin bu kararı bozacağına olan güvenini dile getirdi.

