Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi: En Ucuz Sigara 105 TL

Haziran ayında sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidildi. Bir sigara grubundaki ürünlerin satış fiyatlarına 5 TL zam yapılırken, güncellenen fiyat listesinin 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı açıklandı.
Tütün ürünlerinde fiyat değişiklikleri sürüyor. Sektörden paylaşılan son bilgilere göre belirli bir sigara grubunda yer alan tüm ürünlerin fiyatlarına 5 TL artış yansıtıldı. Böylece haziran ayının ilk haftasında aynı sektörde ikinci fiyat güncellemesi gerçekleşmiş oldu.
Yeni düzenleme kapsamında zamlı fiyatlar satış noktalarında 5 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.
En Ucuz ve En Pahalı Sigara Ne Kadar Oldu?
Yapılan fiyat artışının ardından ilgili ürün grubundaki sigaraların satış fiyatları yeniden şekillendi.
Güncel listeye göre:
- En düşük fiyatlı sigara: 105 TL
- En yüksek fiyatlı sigara: 120 TL
- Zam miktarı: 5 TL
- Yürürlük tarihi: 5 Haziran 2026
Fiyat artışının grubun tamamındaki ürünlere uygulandığı belirtildi.
Sigara fiyatlarında son güncelleme, ayın başında yapılan artışın ardından geldi. Daha önce 2 Haziran tarihinde farklı bir sigara grubunda da fiyatların 5 TL yükseltildiği açıklanmıştı.
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