HaberX
Anasayfa/Ekonomi/Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi: En Ucuz Sigara 105 TL

Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi: En Ucuz Sigara 105 TL

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Bir sigara grubundaki ürünlere 5 TL artış uygulanırken en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL oldu. Zamlı fiyatlar 5 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek.

Eklenme 05.06.2026 - 07:15
Güncellenme 05.06.2026 - 01:29
Haberi PAYLAŞ

Haziran ayında sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidildi. Bir sigara grubundaki ürünlerin satış fiyatlarına 5 TL zam yapılırken, güncellenen fiyat listesinin 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı açıklandı.

Tütün ürünlerinde fiyat değişiklikleri sürüyor. Sektörden paylaşılan son bilgilere göre belirli bir sigara grubunda yer alan tüm ürünlerin fiyatlarına 5 TL artış yansıtıldı. Böylece haziran ayının ilk haftasında aynı sektörde ikinci fiyat güncellemesi gerçekleşmiş oldu.

Yeni düzenleme kapsamında zamlı fiyatlar satış noktalarında 5 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

En Ucuz ve En Pahalı Sigara Ne Kadar Oldu?

Yapılan fiyat artışının ardından ilgili ürün grubundaki sigaraların satış fiyatları yeniden şekillendi.

Güncel listeye göre:

  • En düşük fiyatlı sigara: 105 TL
  • En yüksek fiyatlı sigara: 120 TL
  • Zam miktarı: 5 TL
  • Yürürlük tarihi: 5 Haziran 2026

Fiyat artışının grubun tamamındaki ürünlere uygulandığı belirtildi.

Sigara fiyatlarında son güncelleme, ayın başında yapılan artışın ardından geldi. Daha önce 2 Haziran tarihinde farklı bir sigara grubunda da fiyatların 5 TL yükseltildiği açıklanmıştı.

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google'da Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Sosyal Yardım Ödemeleri Artık PTT ve Ziraat Bankası’ndan Yapılmayacak!

6 saat önce
Ekonomi

Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Belli Oldu!

7 saat önce
Ekonomi

Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi: İşte En Pahalı ve En Ucuz Sigara Fiyatları!

9 saat önce
Ekonomi

İşçilere Sosyal Yardım Zammı Müjdesi: Aile, Kıdem, Eğitim ve Bayram Yardımları Zamlandı!

11 saat önce
Ekonomi

Asgari Ücret 4 Bin 664 TL Eridi: Yeni Asgari Ücret 37 Bin 230 TL Olacak mı?

12 saat önce
Ekonomi

6 Haziran 2026: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Tam Altın Bugün Kaç Lira?

15 saat önce

Yorum Yap