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1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel’den Vali Aktaş’a ziyaret haberi

KOCAELİ (AA) - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş tarafından karşılanan Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.Orgeneral Tokel, Aktaş'a görevinde başar...