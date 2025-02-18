1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel’den Vali Aktaş’a ziyaret haberi

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş tarafından karşılanan Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Orgeneral Tokel, Aktaş'a görevinde başarılar dilerken, Vali Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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