SON DAKİKA
Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi
Ataşehir’de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı haberi
6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi
Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Biyonik kulakla 30 yaşında yeniden duymaya başladı haberi
Ramazanın vazgeçilmezi “Karagöz ile Hacivat” yeni oyunlarla izleyiciyle buluşacak haberi
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ramazan öncesi fiyat artışı haberlerinden rahatsız haberi
Öğretmeninin keşfettiği yeteneği sayesinde 7 ülkede sergi açtı haberi
Tarihi çarşıda 90 yıllık tarifle 60 çeşit turşu kuruluyor haberi
Büyükçekmece’de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü haberi
Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi
Ataşehir’de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı haberi
6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi
Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Biyonik kulakla 30 yaşında yeniden duymaya başladı haberi
Ramazanın vazgeçilmezi “Karagöz ile Hacivat” yeni oyunlarla izleyiciyle buluşacak haberi
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ramazan öncesi fiyat artışı haberlerinden rahatsız haberi
Öğretmeninin keşfettiği yeteneği sayesinde 7 ülkede sergi açtı haberi
Tarihi çarşıda 90 yıllık tarifle 60 çeşit turşu kuruluyor haberi
Büyükçekmece’de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » 6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi

6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması"nda finale kalan projeler belli oldu.Birlikten y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen “6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması”nda finale kalan projeler belli oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarışmada 18 ilden 27 girişimci, Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, projelerini değerlendirme kuruluna sundu.

Alanında uzman kişilerden oluşan kurul üyeleri, projeleri değerlendirerek finale yükselen girişimleri belirledi.

İş fikirlerini geliştirme aşamasında yer alan “Level-Up” kategorisinde kurul üyelerinin değerlendirmesini başarıyla geçen 8 kişi finale yükseldi.

Girişimlerini ticarileştirme sürecinde olan “Scale-Up” kategorisinde de 8 girişimci, finalde yarışma şansını elde etti.

Her iki kategoride finale kalan yarışmacılara, 18 Nisan'da ödülleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektöründe ihracatta katma değeri artırmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

Engin, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünlerin tasarlanması, girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulmasıyla üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu sene altıncısını düzenlediğimiz TechXtile Challenge ile ülkemiz ihracatçılarını, özgün ve yenilikçi projelerle dünya pazarlarına taşımayı amaçlıyoruz. Burada ödül kazanmanın yanı sıra sektörün karar vericileriyle projeleri buluşturmak ve sanayiyle işbirliği fırsatları yaratmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Yarışmamızın tekstil dikeyinde özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline geldiğini söylemek mümkün. Projelerin dünya trendlerini yakaladığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Projeler
Yarışma

İlgili Haberler

Bursa’da fırında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 10:14

Bursa’da fırında çıkan yangın söndürüldü haberi

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 10:02

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor haberi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde köy ziyaretinde bulundu haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 10:02

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde köy ziyaretinde bulundu haberi

Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 09:51

Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi

Balıkesir’de Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 09:16

Balıkesir’de Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı haberi

Bilecik’te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 09:10

Bilecik’te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı haberi

Bursa’da “Beşinci Frank” adlı tiyatro oyunu sahnelendi haberi Bursa’da “Beşinci Frank” adlı tiyatro oyunu sahnelendi haberi Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa’da konser verdi haberi Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa’da konser verdi haberi