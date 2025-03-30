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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ’da huzurevi sakinlerini ziyaret etti haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Merkezde buluna...