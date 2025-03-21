AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: haberi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, “İnanıyoruz ki bundan böyle her yıl 21 Mart, barışın, huzurun ve kardeşlik ateşinin daha da harlandığı, ülkemizin yükselişinin böyle bir ruhla taçlandığı bir birlik ve dayanışma günü olacaktır. Türkiye Yüzyılı ve dahi Türk dünyası yüzyılı hedefimiz, dostluk ve dayanışmanın altın yüzyılına dönüşecektir.” dedi.

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, bugün tarihin en kadim miraslarından biri olan ve baharı müjdeleyen nevruzu, yeniden doğuşun ve dirilişin simgesini, yüreklerinin en derin köşesinde hissettiklerini ifade etti.

Baharın geç geldiği coğrafyalarda, Asya Hun ve Ak Hun imparatorluklarında nevruzun büyük şenliklerle kutlanmaya başlandığını ve bu kadim geleneğin zamanla derinleştiğini anlatan Zorlu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı Sultan Melikşah döneminde yeni günün önem kazandığını söyledi.

Zorlu, Osmanlı Devleti'nde ise Nevruz-u Sultani'nin, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren büyük bir bayrama dönüştüğünü belirterek, bu bayramın aynı zamanda Yörük Bayramı olarak da kutlandığını dile getirdi.

Bugün “Manisa Mesir Şenlikleri” olarak bilinen bu geleneğin, o ihtişamlı nevruz kutlamalarından doğduğuna işaret eden Zorlu, şöyle konuştu:

“1921 yılında ulusal Kurtuluş Savaşı ve yeni günün anlamı bütünleşmiş, törenlerde kutlanması sağlanmış ve o dönem Mustafa Kemal Paşa bizzat katılmıştır. O gün olduğu gibi bugün de nevruz milletimizin de uyanışı, kardeşliğimizin ve birliğimizin mührüdür. İşte şanlı tarihimiz, asırlardır cihana yön veren eşsiz bir destandır. Unutulmamalıdır ki bu topraklarda kardeşlik ruhu nice fırtınalara göğüs germiş, sayısız oyunları boşa çıkarmıştır. Bizleri bölmek, aramızda nifak tohumları ekmek isteyenler, her devirde var olmuştur. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin bağımsızlık sevdasını ve sarsılmaz dayanışmasını asla söndürememişlerdir ve söndüremeyeceklerdir.”

– “Büyük ve güçlü Türkiye, aynı zamanda büyük ve güçlü bir dayanışma coğrafyası demektir”

Zorlu, “Birleştikçe büyüyen bu kadim coğrafyanın bizleri tek yürek ve tek bilek olmaya davet ettiği bir mücadelenin eşiğindeyiz. Çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Karabağ'ın har-ı bülbülüyle, Türkistan bozkırlarının sesi Kaşgar'ın nefesiyle, Balkanların umuduyla, Gazze'nin yüreğiyle, İstanbul'un Diyarbakır'ın kadim ruhuyla bir bütün olduğuna inanıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye, aynı zamanda büyük ve güçlü bir dayanışma coğrafyası demektir.” ifadesini kullandı.

Nevruzu, yani yeni günü yeniden milletin ve kadim kültürün ortak buluşma merkezine dönüştürdüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zorlu, “İnanıyoruz ki bundan böyle her yıl 21 Mart sizlerin himayesinde barışın, huzurun ve kardeşlik ateşinin daha da harlandığı, ülkemizin yükselişinin böyle bir ruhla taçlandığı bir birlik ve dayanışma günü olacaktır. Türkiye Yüzyılı ve dahi Türk dünyası yüzyılı hedefimiz, dostluk ve dayanışmanın altın yüzyılına dönüşecektir.” diye konuştu.

Zorlu, organizasyona katkı sunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türksoy Genel Sekreterliği, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve emeği geçenlere teşekkür ederek, nevruzu kutladı.