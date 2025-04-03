AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Kurtuluş esnafa desteğin önemine değindi haberi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Kurtuluş, yazılı açıklamasında, esnaf bir babanın oğlu olduğunu ve yıllardır ticaretin içinde yer aldığının altını çizerek, “Bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, satıcısına sırt çeviren herkes aynaya bakmalı. Çünkü bu ekmek hepimizin sofrasında.” ifadelerini kullandı.

Esnafa sahip çıkmanın önemine değinen Kurtuluş, şunları kaydetti:

“Marketinde, manavında, bakkalında kendi malını satan esnafın yüzüne nasıl bakacaksınız? Elini sıktığınız, selam verdiğiniz o esnaf sizin kardeşiniz değil mi? Bu insanlar alın teriyle kazanç sağlıyor. Yerli üretimi desteklemek, kendi milletine sahip çıkmak demektir. Boykot ettiğiniz şey sadece bir ürün değil, bir hayat mücadelesi, bir aile, bir umut.”