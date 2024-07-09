Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde çadırda yaşayan bir kişi sandalye üzerinde ölü bulundu.
Emekli tır şoförü Cemil Çelik (63), arkadaşı Abdurrahman K’nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı’na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı.
Sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K, arkadaşı Çelik’in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Çelik’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Babasının ölüm haberi alıp olay yerine gelen Seyit Çelik’in üzüntü yaşadığı görüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.