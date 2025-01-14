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ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) – Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Lideri Sadi Ömercikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ilişkin ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Ömercikoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Ömür ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Doğal Ömür ve Çevre” kategorisinde Borja Abargues'in “Yürüyüş Manzarası” başlıklı fotoğrafını seçen Ömercikoğlu, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 zirve, 5 minare, 1 kule” isimli fotoğrafına oy verdi.

“Haber” kategorisinde Murat Şengül'ün “Hayat Devam Edecek” isimli fotoğrafını oylayan Ömercikoğlu, “Spor” kategorisinde ise Burak Akbulut'un “Sevinçten Havalarda” başlıklı karesini tercih etti.

Ömercikoğlu, bu yıl özel olarak eklenen “Özgür Suriye” kategorisinde ise Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin akabinde Şam'daki Emevi Camii'nde birinci cuma namazının kılındığını gösteren “Özgür Ülkede Birinci Namaz” fotoğrafı için oy kullandı.

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