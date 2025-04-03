Auto Kale’den “Derin Beyin Taraması” ekspertiz hizmeti haberi

Oto ekspertiz alanında hizmet veren Auto Kale, “Derin Beyin Taraması” (DBT) adlı ekspertiz hizmetini Ankara'daki bayisinde pilot olarak başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçların motor kontrol ünitesini (ECU) ayrıntılı biçimde inceleyerek tüm geçmiş verilerini analiz eden yeni uygulama, ikinci el araç piyasasında sıkça yaşanan gizli sorunların tespitine dijital bir çözüm sunuyor.

Derin Beyin Taraması hizmeti, araçlarda giderek yaygınlaşan yazılımsal müdahaleleri tespit etmeye odaklanıyor. Geleneksel ekspertizlerin çoğu zaman fark edemediği bu değişiklikler, hem araç performansını hem de çevreye olan etkilerini etkileyebiliyor.

Tarama, özellikle dizel partikül filtresi (DPF) ve egzoz gazı devridaimi (EGR) sistemlerinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol ediyor. Her iki sistemin iptali, araçlarda kısa vadeli performans artışı sağlasa da, uzun vadede motor arızalarına, yüksek emisyon değerlerine ve muayeneden geçememe riskine yol açabiliyor.

Son yıllarda birçok dizel araçta kullanılan AdBlue sistemine yapılan müdahaleler de tarama kapsamında değerlendiriliyor. Bu sistemin devre dışı bırakılması, aracın çevreye zarar vermesine ve yasal sorunlarla karşılaşmasına sebep olabiliyor.

Derin Beyin Taraması ile tespit edilen bir diğer önemli sorun da hatalı yazılım yüklemeleri sonucu oluşan aşırı duman atımı. Bu durum araçta ciddi arızaların habercisi olabiliyor ve kullanıcıya yüksek maliyetli hasarlar çıkarabiliyor. Yanlış yazılım uygulamaları nedeniyle bazı araçlar olması gerekenden fazla yakıt tüketiyor, bu durum çevreye zarar verirken ekonomik kayıplara da neden oluyor.

– Aracın gerçek sağlık durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor

Tarama sırasında hava akış metre, oksijen sensörü ve benzeri bileşenlere ait arıza kodları da tespit ediliyor. Normalde aracın beynine düşmesi gereken bu uyarılar, yazılımsal olarak kapatıldığında fark edilmesi zor hale geliyor. Derin Beyin Taraması, bu kapatılmış kodları da açığa çıkararak, aracın gerçek sağlık durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tüm bu detaylar, Auto Kale'nin sunduğu yeni hizmetle ekspertiz raporlarına yansıyor. Auto Kale yetkilileri, bu hizmetle araç sahiplerinin ve alıcılarının, araçlarının yazılım durumunu detaylı bir şekilde öğrenerek olası risklerden haberdar olmalarını amaçlıyor. İlk olarak Ankara şubesinde başlatılan bu pilot uygulamanın, ilerleyen dönemlerde diğer şubelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Derin Beyin Taraması hizmetiyle, ikinci el araç piyasasında daha güvenilir ve şeffaf bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Araç sahipleri ve alıcıları, bu hizmet sayesinde araçlarının yazılım geçmişini öğrenerek, bilinçli kararlar verebiliyor.