SON DAKİKA
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi
İstanbul’da otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenleyen 4 zanlı yakalandı haberi
Kanadalı damat Spencer, Kocaeli’de açtığı kursta çocuklara İngilizce öğretiyor haberi
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi
Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı haberi
Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi
İstanbul’da otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenleyen 4 zanlı yakalandı haberi
Kanadalı damat Spencer, Kocaeli’de açtığı kursta çocuklara İngilizce öğretiyor haberi
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi
Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı haberi
Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi ekipleri, ramazana günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, cami içi ve çevresi temizlendi....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi

Fatih Belediyesi ekipleri, ramazana günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, cami içi ve çevresi temizlendi.

Halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı.

Caminin içine ve dışına da gül suyu sıkılırken, şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya Meydanı sıcak suyla yıkandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye ve İslam aleminin bereket ve rahmet ayı olan ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Turan, Fatih ilçesinin ramazan ayının en çok yakıştığı ilçelerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Tarihin her döneminde ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul'un her yerinden, Türkiye'nin her yerinden ve diğer ülkelerden de gelenler camilerimizi, mescitlerimizi geziyorlar. Biz de tüm kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatih'te selatin camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından Ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Ergün, “Sosyal yardımlar açısından, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız açısından da çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Ramazan ayının coğrafyamızda gelişen, mazlum coğrafyalardaki bütün halkların, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkede olan hatta komşumuz Ukrayna'da olan bütün kötü olayların da son bulmasına vesile olmasını umut ediyorum.” diye konuştu.

Öte yandan belediyeye bağlı 14 kişiden oluşan 7 ekip, ramazan ayı boyunca Fatih'teki 10 selatin cami başta olmak üzere toplam 365 camide temizlik yapacak.

Belediye
Cami
Fatih
Ramazan

İlgili Haberler

Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 11:24

Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi

Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 11:10

Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği haberi

Gelibolu’da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:40

Gelibolu’da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor haberi

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:34

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale’de emekliye ayrılan öğretmen okuldan karanfillerle uğurlandı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:20

Çanakkale’de emekliye ayrılan öğretmen okuldan karanfillerle uğurlandı haberi

Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:00

Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü haberi

Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi