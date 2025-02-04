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Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
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Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
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Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi

- Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç: - "İlk defa ülkemizde bir üründe yüzde 70 devlet destekli bir sigorta yapılacak"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeğinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından “köy bazlı verim sigortası” kapsamına alınmasıyla çiftçilerin ürününü güvence altına alacağını söyledi.

Kırbiç, AA muhabirine, ayçiçeği üreticisinin son yıllarda özellikle yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle zor dönemler geçirdiğini ifade etti.

Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortasına dahil edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Kırbiç, “TARSİM ayçiçeği verim sigortasını ilk defa bu yıl uygulamaya başlayacak. Bölgemizde çok kurak dönemler yaşıyoruz. Bir önceki yıl Tekirdağ, geçtiğimiz yılda da Edirne'de ciddi sorunlar yaşadık. Yer yer biçilmeyen yerler oldu. Bu yüzden çiftçilerimizin ürününün garantiye alınması anlamında sigortalama çok faydalı olacak.” dedi.

Kırbiç, yazlık bitkilerden olan ayçiçeğinin kuraklıktan etkilenme riskinin bulunduğunu hatırlattı.

Çiftçilerin emeğinin güvence altına alınması sürdürülebilirlik açısından önem arz ettiğini dile getiren Kırbiç, şunları kaydetti:

“Bakanımız bu konuda bir çalışma başlattı. Edirne'de hasat zamanı incelemeler yapıldı. Kuraklığın bitkiye verdiği zarar ve verimle ilgili çalışmalar yapıldı. Daha sonra da ayçiçeğinin sigorta kapsamına alınması kararı açıklandı. İlk defa ülkemizde bir üründe yüzde 70 devlet destekli bir sigorta yapılacak. Bu destek sadece ayçiçeğinde uygulanmakta. Birkaç ürün de daha desteğin yüzde 70'e çıkarılacağını öğrendik, bu durumda tabi memnuniyet verici. Ürünü garanti altına almak gerçekten çok önemli. Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Üretimin devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilirlik açısından bu destekler çok önemli.”

Ayçiçeği
Sigorta
Ürün

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