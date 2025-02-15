Bağcılar’da seyir halindeki cip yandı haberi

Bağcılar'da seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi.
Tem Otoyolu'nda Mahmutbey istikametinde seyreden M.Ü'nün kullandığı 34 BSR 676 plakalı cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.
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