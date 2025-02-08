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Tekirdağ’da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı haberi
Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi
Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi
TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi
Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
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Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.Kazada, sür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.

İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

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