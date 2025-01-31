Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi

FATİH ÇAPKIN – Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin, taburcu edilen minik kızı Eflin'le hayata tutunmaya çalışıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli 29 yaşındaki Bilal Keskin, kentteki hastanede tedavi gören 4 günlük bebeğine otomobiliyle anne sütü götürürken başka bir aracın çarpması sonucu aydınlatma direğine vurdu.

Ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede aynı gün hayatını kaybeden Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin, hatıralarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Keskin ailesi, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkan kazaya ilişkin soruşturma sürecini de yakından takip ediyor.

Esma Keskin, AA muhabirine, Bilal Keskin ile 2 Temmuz 2022'de evlendiklerini, çocuklarının 14 Ocak'ta doğduğunu anlattı.

Doğum sonrası bebeklerinin hastanede tedavi altına alındığını belirten Keskin, “Bebeğim 34'üncü hafta doğdu. Ciğerleri gelişmemişti, nefes sıkıntısı vardı.” diye konuştu.

Keskin, doğumdan sonra bebeklerine her gün anne sütü ulaştırdıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Her gün saat 14.30'da görüş vardı. İçeriye sadece anne ya da baba girebiliyordu. Genelde ben giriyordum. Eşim her sabah süt götürüyordu. O sabah uyandık, eşim sütleri poşetledi, onların üzerine isim yazıyorduk. Ben çok uykuluydum o gece. O kadar uyku çökmüştü ki üzerime, gözümü açamıyordum neredeyse. Ondan sonra bana 'İmsak vakti girmeden namaz kılınıyor mu?' diye sordu, 'Evet' dediğimi hatırlıyorum. Sabah namazını kıldı, montunu giydi ve evden çıktı.”

– “Herkes bana bakıyordu ama o an hiçbir şey anlamıyordum”

Daha sonra telefonunun çaldığını ve eşinin iş arkadaşlarının aradığını ancak ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Keskin, çocuğuna bir şey olduğunu sanıp hastaneyi aradığını anlattı.

Keskin, hastane yetkililerinin kendisine “Emzirme için bugün hastaneye gelebilir misiniz?” diye sorduklarını ve ilk defa emzirmeye çağırdıkları için çok sevindiğini belirtti.

İlerleyen saatlerde eşinden haber alamadıklarını, yaptıkları araştırmalarda Bilal Keskin'in hastaneye hiç gitmediğini anladıklarını ifade eden Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayınpederim beni aradı. 'Kızım, Bilal kaza yapmış, Çekirge Devlet Hastanesi'ndeymiş.' demesi üzerine hastaneye gittik. Hastane çok kalabalıktı, bütün emniyet görevlileri oradaydı ama ben anlamadım. Daha sonra orada duran bir çevik kuvvet polisine 'Abi benim eşim de polis, buraya getirmişler, kaza geçirmiş'. dedim. Ondan sonra beni bir odaya götürdüler. Herkes bana bakıyordu ama o an hiçbir şey anlamıyordum. Ben babamın gözlerinden anladım, herkes yalan söylüyordu ama o söyleyemedi. Anladım ama yine de yakıştıramadım.”

Keskin, kazayla ilgili yakınlarının bilgi verdiğini dile getirerek, “Kazanın sütleri götürürken olduğunu sonradan öğrendim. Ben sütü teslim ettikten sonra olduğunu sanıyordum. Üst geçitten gelen araç çok hızlıymış, eşim de aşağıdan sağ şeritte giderken o araç eşimin aracına sağ tarafından vuruyor ve eşim kaldırıma çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Eşinin mesleğini severek yaptığını anlatan Esma Keskin, “Eşim iyi biriydi, merhametliydi, neşeliydi. İlk görev yeri Bursa'ydı. Biz evlendik, buraya geldik. 6 gün sonra eşim görevine başladı. Severdi polisliği, mesleğine düşkündü. Zorlandığı zamanlar da oluyordu ama genelde 'Vatanı koruyoruz, gurur veriyor.' diyordu hep.” şeklinde konuştu.

Esma Keskin, eşinin vefatından bir hafta sonra kızının taburcu edildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kızı Eflin ile eşinin hatırasını yaşatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

– “Soruşturma dosyasını takip ediyoruz”

Ailenin avukatı Alpkağan Ulusoy da kazayla ilgili adli sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

“Olay nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal bir soruşturma başlatılmış, kazaya sebep olan diğer aracın sürücüsü de cezaevine gönderilmiştir. Ailenin avukatı olarak soruşturma dosyasını takip ediyoruz. Dosyanın ilerleyen aşamalarında başka deliller de muhakkak toplanacaktır ama dosyaya girmesi gereken bazı görgü tanıklarının beyanlarının olduğunu düşünüyoruz. Olayı görenlerin beyanları da dosyaya geldiğinde muhtemelen dosya tekemmül ederek iddianamesi düzenlenecektir.”

Bu arada çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde N.S. idaresindeki 16 Y 3897 plakalı otomobilin, Bilal Keskin'in kullandığı araca seyir halinde çarpması ve Keskin'in otomobilinin kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine vurması yer alıyor.

Bilal Keskin, 18 Ocak'ta Osmangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Keskin'in cenazesi, 19 Ocak'ta memleketi Giresun'da toprağa verilmişti. Bilal Keskin'in kullandığı otomobile çarparak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen N.S. “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.