Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi

Beylikdüzü'nde bir okulun bahçesinde 3 kişinin silahla yaralandığı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kavaklı Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde toplantı amacıyla buluşan site sakinleri arasında çıkan tartışmada 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.

F.K. (46) ile site yöneticisi K.Ü'nün (45) tartışmaya başladığı, bu sırada F.K'nin silahıyla ateş etmesi sonucu K.Ü'nün yaralandığı, olay yerinde bulunan babası C.K. (71) ile M.T'ye (33) de kurşunların isabet ettiği belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılırken, şüpheli olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı.

F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, okul bahçesinde yaşanan tartışma ve şüphelinin ateş etme anları yer aldı.