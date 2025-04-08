Beyoğlu’nda taksiye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı haberi

Beyoğlu'nda sosyal medyadan tanıştığı kadının bulunduğu taksiye silahla ateş açan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, İ.K. (33), 26 Mart'ta sosyal medyadan tanıştığı Mert D'nin (18) daveti üzerine Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre sonra yaşanan tartışmanın ardından İ.K. taksiye binerek uzaklaşmaya çalıştığı sırada Mert D, araca silahla ateş etti. Saldırı sonucu bagaj kısmına mermi isabet eden taksinin lastikleri de patladı.

İ.K. başka bir araçla evine dönerken, taksi sürücüsü Onur B. (33) polise şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faili Mert D'yi bir internet kafede oyun oynarken yakaladı.

Poliste daha önce 5 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, “kasten yaralamaya teşebbüs”, “mala zarar verme” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından tutuklandı.

Öte yandan taksiye saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.