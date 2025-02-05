Paylaş

Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Arapdede köyünde Serhat A'ya ait at çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay ye...