SON DAKİKA
Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi
İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi
Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi
Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi
Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi
Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi
Tekirdağ’ın “özel çocukları” fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor haberi
Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi
İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi
Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi
Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi
Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi
Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi
Tekirdağ’ın “özel çocukları” fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Arapdede köyünde Serhat A'ya ait at çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay ye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Arapdede köyünde Serhat A'ya ait at çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlgili Haberler

Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:10

Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi

Akıllı teknolojiler müsilajın erken tespitine yardımcı oluyor haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:01

Akıllı teknolojiler müsilajın erken tespitine yardımcı oluyor haberi

Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:46

Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

Şırnak’ta “Şehr-i Nuh’tan Şehitler Diyarına Projesi” ile 172 öğrenci Çanakkale’ye gönderildi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:40

Şırnak’ta “Şehr-i Nuh’tan Şehitler Diyarına Projesi” ile 172 öğrenci Çanakkale’ye gönderildi haberi

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:35

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi

THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:35

THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi

AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu haberi Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu haberi