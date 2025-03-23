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Bilecik’te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları sona erdi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları tamamlandı.İstasyon Spor Salonu'nda Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen 272 ortaokul ve lise öğrenci...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları sona erdi haberi

Bilecik'te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları tamamlandı.

İstasyon Spor Salonu'nda Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen 272 ortaokul ve lise öğrencisinin, 8'er kişilik 9 takımla genç ve yıldız kategorilerinde mücadele ettiği karşılaşmalar sona erdi.

Yıldızlar kategorisinde Özel Bahçeşehir Koleji Çamlıca Ortaokulu ile Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, gençler kategorisinde Eskişehir Yeni Rota Anadolu Lisesi ile Gebze Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'nde yapılacak olan Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, katılım gösteren takımlara ve hakemlere teşekkür ederek, Kocaeli'nde düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarında sporculara başarılar diledi.

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