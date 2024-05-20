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Bilecik’te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Bilecik'te, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarının satıldığı iddia edilen iş yerlerine karşı bir operasyon gerçekleştirildi.

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Bilecik’te gümrük kaçağı cep telefonu ve aparatlarını sattığı öne sürülen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak telefon satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik kent merkezinde iki iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis, iş yerlerindeki aramalarda, 69 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

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Bilecik'te, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarının satıldığı iddia edilen iş yerlerine karşı bir operasyon gerçekleştirildi.

İş yerlerine “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan yasal işlem yapıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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