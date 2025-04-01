Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-İstanbul Yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Tahsin S. yönetimindeki 11 AE 317 plakalı otomobil, Mehmet Y. idaresindeki 41 TN 640 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki yolculardan Münevver S, Yusuf S, Zehra S. ve Ecrin S. ile kamyonetteki yolculardan Sevilay Y, Merve Y. ve Zeynep Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bilecik merkez istikametine ulaşım, araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar tek şeritten sağlandı.